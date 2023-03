Thun: Programm «Am Schluss» ’23 – Rumpelnde Rocker, ein Süperimmigrant und allerlei Entdeckungen Das 2023er-Programm des Festivals «Am Schluss» umfasst einmal mehr Musik aus aller Welt, ergänzt mit hiesigen Stars wie Müslüm oder Troubas Kater.

Sie machen am 19. Juli den Auftakt: Troubas Kater aus Bern lancieren die 2023er-Ausgabe von «Am Schluss» auf dem Mühleplatz. Foto: Tabea Huberli (PD)

Argentinien, Belgien, Israel, Kanada, Syrien. Nein, wir blicken nicht auf die Anzeigetafel am Terminal eines Flughafens, sondern befinden uns mitten in Thuns Innenstadt. Es sind Destinationen, aus denen Künstlerinnen und Künstler stammen, die bei der Ausgabe 2023 des Mühleplatz-Festivals «Am Schluss» auftreten werden. Diesmal findet die zwölfteilige Konzertreihe vom 19. bis zum 30. Juli statt. Organisiert wird sie wie gewohnt vom Team des Café Mokka.

Von Berner Helden …

Zur DNA des Festivals gehört ebenso, dass Heldinnen und Helden aus Berner Landen das Line-up prägen, so auch gleich am ersten Abend: Angesagt sind Troubas Kater. Die acht Berner um Sänger QC, die bereits 2018 bei «Am Schluss» auftraten, sind bekannt für ihren rumpelnden Troubadouren-Sound, der sich stilistisch irgendwo zwischen Mundart, Rap, Chanson, Folk, Rock, Pop und Hip-Hop bewegt. Ende Februar ist das neue Album «Karma & Kaviar» erschienen, auf dem sich die Band «spiel- und experimentierfreudiger denn je» präsentiert, wie es im Medientext heisst.

Er widmet sich auch anderen Kunstformen, in Thun wird er aber in seiner Paraderolle zu hören und sehen sein: Müslüm alias Semih Yavsaner (29. Juli). Foto: Yannis Blättler (PD)

Am 29. Juli entert dann Süperimmigrant Müslüm die Bühne hinter dem Riesenrad. Sein Markenzeichen: tanzbare Sounds vermengt mit Gesellschaftskritik, verpackt in ein humoristisches Kleid. Jüngst hat Semih Yavsaner, der Kopf hinter der Figur Müslüm, verkündet, dass er seinen künstlerischen Horizont weiter öffnen will. Bei «Am Schluss» schlüpft er jedoch in seine Paraderolle.

Ihr Konzert bildet am 30. Juli den Abschluss des diesjährigen Sommerfestivals: Bubi Eifach. Foto: PD

Regelmässige Gäste im Café Mokka selbst, aber auch bei dessen Sommerfestival sind derweil Bubi Eifach. Das 2014 gegründete Quartett hat ebenfalls neues Songmaterial am Start; vergangenen Herbst wurde das vierte Album «Schön gits euch» veröffentlicht, das intimer und fokussierter daherkommt und dennoch nicht auf den rotzigen Bubi-Eifach-Charme verzichtet. Live gibt es die Band zum Abschluss am 30. Juli zu hören.

… und Perlen aus der Ferne

Welche der internationalen Acts besonders hell leuchten werden, wird sich zeigen. Vielversprechendes gibt es im Line-up zuhauf, etwa Bon Enfant aus Montréal, die psychedelischen Rock und Pop zelebrieren, oder die energiegeladenen Kumbia Queers, deren Musik als Tropical Punk bezeichnet wird. Bereits erste Spuren in Thun hinterlassen hat die israelisch-persische Sängerin Liraz. Die Entdeckungsreise kann beginnen.

