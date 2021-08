Widerstand gegen 5G - Dorfbevölkerung schickt Swisscom-Antenne den Bach runter

Widerstand gegen 5G in Rumisberg – Die Bevölkerung gibt der Swisscom einen Korb Drei Vertreter schickte die Swisscom, um die Rumisberger von der geplanten 5G-Antenne zu überzeugen – ohne Erfolg. Die zahlreichen Anwesenden lehnten den Neubau deutlich ab. Melissa Burkhard

Karikatur: Max Spring

«Hier werden Unwahrheiten verbreitet!» – «Ihr könnt uns nicht für dumm verkaufen!» – «Wir sind keine Versuchskaninchen!» – alles Sätze, die durch die Turnhalle in Rumisberg hallen.

Die Fronten sind verhärtet an dieser ausserordentlichen Gemeindeversammlung. Auf der einen Seite stehen der Gemeinderat und drei Vertreter der Swisscom. Auf der anderen Seite die Dorfbevölkerung. 118 Rumisbergerinnen und Rumisberger sind gekommen – bei 390 Stimmberechtigten. Das sind so viele wie noch nie. In der beschaulichen Berggemeinde wird an diesem Abend ein Thema diskutiert, das schon seit Monaten für rote Köpfe sorgt: Es geht um 5G.