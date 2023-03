Waffenplatz Thun – Ruhiger Start in neuer Asylunterkunft Seit rund drei Wochen ist die neue Asylunterkunft auf dem Waffenplatz Thun in Betrieb. Zurzeit befinden sich vor allem einzeln reisende Männer aus der Türkei und Afghanistan in der Panzerhalle. Yannis Lüthi

Hier in der Panzerhalle auf dem Waffenplatz Thun werden Asylsuchende beherbergt. Bis zu 300 finden hier Platz. Foto: Patric Spahni

Anfang Februar kündigte das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Vergrösserung des Bundesasylzentrums (BAZ) in Thun an. Die neue Unterkunft in der Panzerhalle, welche seit rund drei Wochen in Betrieb ist, bietet Platz für weitere 300 Asylsuchende. Gesamthaft können nun auf dem Waffenplatz Thun bis zu 500 Personen beherbergt werden.