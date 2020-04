Leserreaktionen – Ruhig, präzis und kompetent Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

«Er vermittelt Sicherheit»: Eine Leserin lobt «Krisenmanager» Daniel Koch vom BAG. Keystone

Zum Thema «AHV»

Ständige Angstmacherei

Artikel 112 der Bundesverfassung stellt klar fest: Die AHV muss «den Existenzbedarf angemessen decken». Und Artikel 111 verpflichtet den Bund, dafür zu sorgen, dass die AHV «ihren Zweck dauernd erfüllen kann». Was soll also die ständige Angstmacherei betreffend die Sicherstellung der AHV? Bei der jetzigen Corona-Pandemie konnte der Bundesrat unverzüglich und problemlos Mittel in Milliardenhöhe lockermachen.

Urs Wiedmer-Stucki, Oey



Zu «Eggiwil/Trubschachen: Bitte kein Krokus-Tourismus»

Irgendwie frech

Ach so, die Krokus-Touristen sind nur dann willkommen, wenn sie in offenen Restaurants Geld für Speis und Trank ausgeben können. Sind die Lokale geschlossen, sollen alle gefälligst zu Hause bleiben. Irgendwie frech, finde ich.

Rolf Wegner, Ostermundigen



Zum Coronavirus

Jetzt können die Reichen Grösse zeigen

Viele Menschen in der Schweiz kämpfen um ihre Existenz. Der Bund kann unmöglich jeden Härtefall abdecken. Aus diesem Grund sammelt die Glückskette Geld für Menschen in Not. Geld, das die sehr vielen Reichen in der Schweiz haben. Diese Menschen können nun Grösse und Verständnis zeigen. In den wirtschaftlich guten Zeiten hat sich ihr Vermögen ohne viel Aufwand vermehrt. Nun sollten sie sich solidarisch zeigen und etwas davon zurückgeben. Ich sage jetzt schon Danke für die grosszügigen Spenden.

Hansruedi Furrer, Thun



Daniel Koch: Ruhig, präzis und kompetent

Ganz herzlich möchte ich Daniel Koch und seinen Mitarbeitern vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) für ihren Einsatz danken, welcher sie sicher manchmal auch an ihre Grenzen bringt. Die ruhigen, präzisen Aussagen von Herrn Koch werden ernst genommen, vermitteln Sicherheit und verhindern so panikartige Zustände. Ich bin froh, von einer so kompetenten Person informiert zu werden.

Barbara Dambach, Aarberg

Zitat des Tages

Hoffentlich nimmt unser Denkapparat und Verstand

nicht auch noch Schaden. René Däppen, Thun

Aus Fehlern lernen

Das Coronavirus hat derzeit alle in einem nie dagewesenen Ausmass im Griff. Es schränkt uns ein, nimmt sehr grossen Einfluss auf unser Leben. Ich hoffe, dass dabei unser Denkapparat und Verstand nicht auch noch Schaden nimmt. Es muss jetzt zum Beispiel geklärt werden, wo wir Bürger(innen) und damit die Mitverantwortlichen – der viel zitierte Souverän – allenfalls Fehler gemacht haben, dass jetzt Masken und medizinisches Material in diesem Ausmass fehlen. Wie weit und wo dürfen wir unsere Unabhängigkeit aufs Spiel setzen? Was ist zu tun, dass sich solche Engpässe nicht wiederholen können? Es gilt nun nachzudenken und generell Lösungsansätze zu entwickeln; nach- und vorausdenken verursacht keine Schmerzen. In diesem Zusammenhang fand ich es sonderbar, dass Leserbriefschreiber(innen) sich Gedanken machten über die Trainingsflüge unserer Luftwaffe. Nur bestens ausgebildete und einsatzbereite Leute bringen im Notfall die gewünschte Leistung. Stichwort Unabhängigkeit!

René Däppen, Thun



Das wäre ein schönes Zeichen der Solidarität

Die BKW machte letztes Jahr 404 Millionen Franken Reingewinn. So stand es in der Zeitung. Wie wäre es, wenn die BKW den KMU die Stromkosten erlassen würde? Das wäre doch ein schönes Zeichen der Solidarität.

Markus Schweizer, Unterseen



Zu «Drohnen statt Pyro-Kunst in Bern?»

Endlich geschieht etwas. Ich habe schon letztes Jahr vorgeschlagen und mir schon lange gewünscht, dass man doch eine Lichterschau mit Drohnen machen könnte, anstatt die Luft zu belasten, auch an Silvester. Das muss man unbedingt ausprobieren – und dann «Schule» machen.

Anne Sollberger, Niederwangen