Filmpremiere in Thun – Ruhestand bedeutet «Für immer Sonntag»? Im Dokumentarfilm «Für immer Sonntag» entdeckt der Thuner Filmemacher Steven Vit seine Eltern neu. Was wird der Ruhestand bringen? Am Donnerstag feiert der Film Vorpremiere im Kino Rex. Christina Burghagen

Der Dokumentarfilm «Für immer Sonntag» begleitet das Ehepaar Vit aus Goldiwil bei seinen ersten Schritten in den Ruhestand. Foto: PD

Wenn der Vater nach Hause kam, roch er nach Flugzeug und Hotelzimmer. Doch ganz so glamourös war dieses Berufsleben aus dem Koffer nicht, wie Steven Vit am Anfang der Dreharbeiten lernen musste. Der Film «Für immer Sonntag» beginnt in Shanghai in einem Hotelzimmer. Die letzten Tage als Berufstätiger sind für Vater Rudy angebrochen.