Mamablog: Chaos beim Znacht – Ruhe am Tisch!! Gehts beim Essen laut zu und her, wird das gerne mit einer misslungenen Erziehung gleichgesetzt. Warum wir uns von diesen alten Glaubenssätzen verabschieden sollten. Sabine Sommer

Strenge Sitten: Am Esstisch verstehen Mama und Papa wenig Spass. Foto: Getty Images Geniessen statt Vitamine zählen: Dank gesunder Snacks kann man sich beim Zmittag auf anderes konzentrieren. Foto: Getty Images 1 / 2

Kürzlich las ich in einem Interview mit Prinz William, wie unköniglich es bei den königlichen Familien-Mahlzeiten zu- und hergehe. Der achtjährige Prinz zapple rum wie ein Duracellhäschen, die vierjährige Prinzessin kreische ständig rum, und die zwei würden sich ohne Ende streiten und sich nur darin einig sein, dass nichts ausser blanker Nudeln und Würstchen in ihren Schlund dürfe. Es sei ein wahrlich strapaziöser Kraftakt, da ein paar Vitamine reinzukriegen.

Des Schweizers heilige Kuh

Nun verfügt die königliche Familie sowohl über Nannys als auch über Köche. Und Mutter Kate klaubt nach dem Essen wohl kaum wie unsereins vertrocknete Teigwaren vom Boden, während der Vater vergeblich nach dem – schon wieder nicht besorgten – Abwaschmittel sucht. Wahrscheinlich stehen die zwei sowieso nur am Herd, wenn die Presse in der Küche steht, um ein Foto zur Bildunterschrift «Ich koche so gerne für meine Familie» zu schiessen. Doch selbst unter solchen Bedingungen geschieht am Esstisch offensichtlich dasselbe wie in jenen Milliarden Familien, die kein Personal, dafür aber einen langen Arbeitstag im Rücken haben.