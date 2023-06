A8 Interlaken – Rugentunnel wird für Feuerwehrübung gesperrt Im Rugentunnel findet nächste Woche eine Atemschutzübung der Feuerwehr Bödeli statt. Die Tunnelröhre Richtung Spiez wird dafür für rund drei Stunden gesperrt.

Die Einfahrt zum Rugentunnel. Foto: PD

«Ereignisse auf Nationalstrassen stellen aufgrund des dichten Verkehrs, der hohen Geschwindigkeiten und der eingeschränkten Zufahrtsrouten die Ereignisdienste vor spezielle Herausforderungen», schreibt das Bundesamt für Strasse (Astra) in einer Medienmitteilung. In seinem Auftrag werden deshalb regelmässig unterschiedliche Übungen durchgeführt. Alle acht Jahre findet eine Grossübung statt, wie sie Anfang Mai im Allmendtunnel der A6 durchgeführt wurde. «Doch auch Übungen im kleineren Rahmen sind wichtig», wie es weiter heisst.

Die Feuerwehr Bödeli, die auch für Einsätze auf der A8 zuständig ist, führt nächste Woche im Rugentunnel eine Atemschutzübung durch. Dabei werden Inhalte trainiert, die bei der Grossübung Anfang Mai weniger im Fokus standen. Zudem kann die Feuerwehr so ihre Ortskenntnisse nach der Sanierung des Rugentunnels auffrischen. Für die Dauer der Übung wird der Rugentunnel am Montag, 5. Juni, von 20 Uhr bis 23 Uhr in Fahrtrichtung Spiez gesperrt. Der Verkehr in dieser Richtung Spiez wird während der Sperrung über das untergeordnete Strassennetz umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Brienz ist von der Sperrung nicht betroffen.

PD

