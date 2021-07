Mountainbiker in Favoritenrolle – Rütteln am Monument: Wie ein Zweifler zum Goldanwärter wurde Während des Lockdown stellte Mathias Flückiger sein Leben auf den Kopf. In dieser Saison dominiert er im Weltcup. Nun will der Berner Olympiagold – und damit auch Nino Schurter bezwingen. Marco Oppliger

Befreit von Zweifeln: Mathias Flückiger feierte in dieser Saison bereits vier Siege im Weltcup. Foto: Armin Küstenbrück

Irgendwann sagt Mathias Flückiger: «Ja, ich bin der Topfavorit. Und ja, ich will in Tokio gewinnen.» Natürlich weiss er um den Faktor Glück, der im Mountainbike nicht unwesentlich ist: Eine Panne, und ausgeträumt ist der Medaillentraum. «Aber wenn ich körperlich und mental alles aus mir heraushole, dazu das nötige Glück habe, dann bin ich eigentlich unschlagbar.»

Gutschweizerisches Understatement tönt anders. Aber Flückiger mag sich nicht mehr klein machen. Und er hat auch keinen Grund dazu. Der 32 Jahre alte Oberaargauer ist im Moment das Mass aller Dinge: Sechsmal stand er in dieser Weltcup-Saison bereits auf dem Podest, viermal zuoberst. Zuletzt trat er in Les Gets (FRA) erstmals überhaupt als Weltcup-Leader an.