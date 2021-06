SCL verpflichtet vier Spieler – Rüegsegger, Rehak und zwei Goalies Der SC Langenthal steigt mit jungen Backup-Torhütern in die Saison 2020/21. Stefan Rüegsegger wechselt definitiv in den Oberaargau. Reto Pfister

Stefan Rüegsegger (rechts) wird weiter in Langenthal für Torgefahr sorgen. Foto: Marcel Bieri

Letzte Woche konnte der SC Langenthal mit der weiteren Verpflichtung von Eero Elo eine wichtige Personalie vermelden, daneben gab es drei Abgänge zu verzeichnen. Vincenzo Küng erhält in Zürich die Chance, sich für das NLA-Team der ZSC Lions aufzudrängen, Tom Gerber wechselt zu Winterthur, Ian Derungs zu Thurgau.

Nun hat sich auch auf Seiten der Zuzüge etwas getan. So stösst Stefan Rüegsegger (23) definitiv zu den Oberaargauern. Der kräftige Flügelstürmer hatte mit einer B-Lizenz in den letzten fünf Saisons immer wieder für Langenthal gespielt. Nun wird er definitiv von den SCL Tigers in die Swiss League transferiert.

Den Angriff verstärkt zudem Frantisek Rehak (21), der als Center und linker Flügel eingesetzt werden kann. Der Tscheche mit Schweizer Lizenz stand bei Rapperswil-Jona unter Vertrag, spielte aber in der letzten Saison hauptsächlich für Thurgau in der Swiss League.

Der vakante Posten des zweiten Torhüters hinter Pascal Caminada wird mit Colin Stauffacher (18) aus dem U-20-Team des EHC Biel besetzt. Stauffacher ersetzt Andri Henauer. Zudem wird für Stéphane Charlin (20) von Servette eine B-Lizenz gelöst. Mit den Genfern wurde auch vereinbart, dass Verteidiger Giancarlo Chanton weiter auch beim SCL eingesetzt werden kann.

