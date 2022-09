Empfang für Matthias Aeschbacher – Rüegsau sagt «Danke Disu» Mit einem Empfang auf dem Dorfplatz sagte Rüegsau seinem berühmtesten Einwohner, Matthias Aeschbacher, Danke für seine Leistung am Eidgenössischen Schwingfest. Gertrud Lehmann

Empfang für Matthias Aeschbacher in Rüegsauschen. Der Schwinger lässt sich mit Frau Madlen und Sohn Nino feiern. Foto: Marcel Bieri

Auf dem Dorfplatz zwischen Alterspflegeheim und Kirchgemeindehaus warteten die Rüegsauer auf ihren Helden. Hauchdünn, und nach Meinung seiner Anhänger nicht unumstritten, war er am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln am Königstitel vorbeigefallen.