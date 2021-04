Original aus Frutigen – Rüeblilachs-Kopie bei Migros nicht mehr im Sortiment Die Migros hatte ihren veganen Lachs – eine offensichtliche Kopie des Frutiger Produzenten Wild Foods – auf Ostern hin lanciert. Nun ist das Produkt nicht mehr erhältlich. Was ist geschehen? Hans Peter Roth

Der geräucherte Original-Rüebli-Lachs in Frutigen findet starken Absatz – und ist im Unterschied zur Migros-Nachahmung keinen Qualitätsschwankungen unterworfen. Foto: Hans Peter Roth

Mit ihrem Rüeblilachs hat die Frutiger Firma Wild Foods offenbar einen Renner lanciert. «Wir produzieren auf vollen Touren und haben mehr Personal eingestellt», freut sich Inhaber Juval Kürzi: «Gerade vor Ostern war die Nachfrage enorm. Und mittlerweile wird unser veganer Lachs schon in 100 Coop-Filialen verkauft.»

Einen anderen Weg hat Konkurrentin Migros eingeschlagen. Mit «Smokey Catch» setzt sie auf eine offensichtliche Nachahmung des «Wood Smoked» von Wild Foods, was schon an der Verpackung erkennbar ist (wir berichteten). Bis Ostern sollte das Migros-Produkt zunächst in den Regalen sein. Doch da ist es nicht mehr zu finden. Was ist passiert?