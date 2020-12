Leserreaktionen – «Ruedi Nosers Vorstoss ist eine bodenlose Frechheit» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Ruedi Nosers Motion, politisch aktiven NGOs die Steuerbefreiung zu verweigern.

Einer der prominentesten Gegner der Konzernverantwortungsinitiative: FDP-Ständerat Ruedi Noser. Keystone

Zu «Angriff auf die Steuerbefreiung der NGOs»

Ständerat Ruedi Noser will gemeinnützigen Organisationen, die bei politischen Vorlagen engagiert sind, die Steuerbefreiung verweigern. Ausgerechnet Ruedi Noser! In der parlamentarischen Beratung der Konzernverantwortungsinitiative waren er und Bundesrätin Karin Keller-Sutter jene, die mit einer Schlaumeierei massgeblich zur Verhinderung des nationalrätlichen Gegenvorschlages beitrugen und damit das Zustandekommen des aufwendigen Abstimmungskampfes förderten. Der Angriff auf die Finanzen der NGO’s ist etwas vom Fiesesten, das Ruedi Noser eingefallen ist. Er sollte sich vor Augen führen, dass die Bundeshaus-Fraktionen FDP und SVP jährlich, zusätzlich zu den sechsstelligen Gehältern der Parlamentsmitglieder, Fraktionsbeiträge von über zwei Millionen Franken kassieren. Angesichts der Lügen, die diese Parteien während des Abstimmungskampfers aufgetischt haben, ist es eine bodenlose Frechheit, nun die Zivilgesellschaft zur Kasse zu bitten. Johannes Schwarz, Konolfingen

Zu «Schweizer Impfstrategie steht – Junge und Frauen sind kritisch»

Impfstrategie? Anstatt «Strategien» zu entwickeln, würde man gescheiter endlich die Impfstoffe zulassen. Die grossen Testreihen haben keine wesentlichen Risiken oder Nebenwirkungen gezeigt. Über Wirksamkeit und so weiter wissen wir erst mehr, wenn genügend Leute geimpft sind. Bis im ersten Halbjahr 2021 warten? Dann werden es noch 10'000 Tote mehr! Also mit der Zulassung vorwärtsmachen. Ich werde mich auf jeden Fall sofort impfen lassen – und die Impfung notfalls auch selbst zahlen. Auch ein 50-prozentiger Schutz wäre besser als gar keiner. Fritz Blindenbacher, Wiedlisbach

Ich stehe sofort in der vordersten Reihe, wenn einer der beiden Impfstoffe (Moderna/Lonza bzw. Biontech/Pfizer) zur Verfügung steht und ich mich impfen lassen kann. Ich nehme gerne den Platz eines impfrenitenten Risikopatienten ein. Es wäre gut, wenn nicht viel Zeit verloren geht, Impfunwillige mit viel Aufwand, letztlich aber erfolglos vom Nutzen einer Impfung überzeugen zu wollen. Ich erachte Impfungen als einen grandiosen Fortschritt der Menschheit. Impfungen haben viel, viel mehr Leid verhindert als verursacht. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich lasse mich deshalb seit Jahrzehnten gegen die Grippe, Zecken und so weiter impfen und noch nie litt ich unter Nebenwirkungen. Und es nervt mich auch nicht, wenn ich als Geimpfter Ungeimpfte schützen helfe. Das gönne ich diesen Menschen gerne. Also her mit der Impfung, ich bin bereit! Onlinekommentar von Hans Merz

Zu «Seeland: Bald Trinkwasser ohne Pestizide»

Eine Mehrheit der Abgeordneten der Seeländischen Wasserversorgung (SWG) hat für den Kredit von knapp zwei Millionen Franken zur Umkehrosmoseanlage die Hände erhoben. Im Wissen darüber, dass wir Konzentrationen von 10 Millionstel Gramm Arsen und 30 Millionstel Gramm Uran pro Liter im Trinkwasser dulden, werden knapp 2 Millionstel Gramm pro Liter des Abbauprodukts von Chlorothalonil entfernt. Irrsinnig, während wir Arsen und Uran als gefährliche Stoffe in viel höherer Konzentration akzeptieren, wird ein Abbauprodukt, deren Gesundheitsgefährdung nicht nachgewiesen und unbekannt ist, unter enormem Energie- und Kostenaufwand entfernt. Am Tag nach der Versammlung kündet die Führung der SWG eine Haftungsklage an, damit die Kosten der Filteranlage nicht auf die Wassergebührenzahler überwälzt werden müssten. In Anbetracht dessen, dass die Abgeordneten darüber nicht informiert worden waren und zugesichert wurde, dass sich der Wassergebührentarif nicht erhöhen werde, schenkt die SWG-Führung den Gemeinden trübes Wasser ein. Bruno Landolf, Epsach