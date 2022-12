Thun: Burgergemeinde Strättligen – Rückzugsgefecht der «alten Garde» In der Burgergemeinde Strättligen ist der Frieden noch nicht eingekehrt, doch die «alte Garde» findet stets weniger Gehör. Neu gibt es personelle Probleme. Andreas Tschopp

Diese Bäume wurden kürzlich im Thuner Strättligwald geschlagen, damit sie keine Gefahr mehr für die Autobahn (im Hintergrund) darstellen. Foto: Andreas Tschopp

«Wir sollten den Groll endlich beiseitelegen»: Dazu rief Präsident Lothar Straubhaar an der Burgergemeindeversammlung Strättligen auf. Er richtete seinen Appell im Gemeindesaal der Johanneskirche in Thun an seinen Amtsvorgänger Hugo Wenger. Dieser hatte zuvor den Vorwurf der «Rodung» erhoben, als er nach der im Budget 2023 geplanten Holzernte gefragt hatte. Es sollen 1000 Kubikmeter Holz geschlagen werden, «weniger als wir dürften», führte Straubhaar dazu aus.