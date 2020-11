Roggwiler SP-Grossrätin – Rücktritt aus der kantonalen Politik Marianne Burkhard will sich künftig auf das Gemeindepräsidium konzentrieren. Ihre Nachfolge im Grossen Rat tritt eine Buchserin an.

Marianne Burkhard setzt ihre Prioritäten neu und beschränkt ihre politische Arbeit auf ihre Wohngemeinde. Foto: Marcel Bieri

Am Montag hat Grossrätin Marianne Burkhard (SP) bei Grossratspräsident Stefan Costa ihr Rücktrittsschreiben per 31. Dezember eingereicht. Die Doppelbelastung durch das Grossratsmandat und das Gemeindepräsidium in Roggwil sowie die zahlreichen weiteren Verpflichtungen gibt Marianne Burkhard als Grund für ihren jetzigen Rücktritt an. Das teilt die SP Oberaargau mit.

Diese Belastung sei ihr bewusst gewesen, als sie während der ersten Session nach den Grossratswahlen im Juni 2018 nachrücken konnte. Sie folgte auf Adrian Wüthrich, der am ersten Tag der neuen Legislatur zurücktrat und seinerseits in den Nationalrat wechseln konnte. Trotz der Doppelbelastung habe ihr die Arbeit gefallen, heisst es in der Mitteilung. Burkhard war Mitglied der Sicherheitskommission und der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Polizeischule in Hitzkirch.

«Ganz auf die Politik möchte ich auch in Zukunft nicht verzichten.» Marianne Burkhard, Gemeindepräsidentin (SP)

In Zukunft wünsche sich Marianne Burkhard etwas mehr Freizeit sowie Freiheit und setze deshalb ihre Prioritäten neu. Sie wolle sich aber weiterhin als Gemeindepräsidentin von Roggwil für ihr Dorf einsetzen: «Dieses Amt übe ich gerne aus. Und ganz auf die Politik möchte ich auch in Zukunft nicht verzichten.»

Erfahrene Lokalpolitikerin

Auf Burkhard folgt ab 2021 Ruth Sager Schär aus Herzogenbuchsee, die bei den letzten Grossratswahlen den zweiten Ersatzplatz auf der SP-Liste erreichte. Die Lehrerin ist seit 20 Jahren in der Gemeindepolitik engagiert. Zuletzt war sie Vizepräsidentin der Buchser Bildungskommission und ist aktuell Mitglied der Oberstufenkommission.

«Im Grossen Rat will ich mich speziell für Chancengerechtigkeit und für Prävention einsetzen. Mir ist auch die Klimapolitik ein wichtiges Anliegen», wird Sager Schär im Schreiben der SP zitiert. Sie wird in der Frühlingssession am 8. März 2021 als Grossrätin vereidigt.

tg