See- und Flussufergesetz – Rückstand beim Bau von Uferwegen am Bielersee Seit den 80er-Jahren sind die Gemeinden im Kanton Bern verpflichtet, an Berner Gewässern Uferwege zu bauen. Am Bielersee ist die Umsetzung schwierig. Ursi Grimm

Ein Holzsteg als Uferweg: Zwischen Strandboden und Beau- Rivage wurde ein Kompromiss gefunden. Matthias Käser

Wer den Bielersee dem Ufer entlang zu Fuss umrunden will, stösst von Biel her südwärts bereits in Ipsach an Grenzen. Westwärts ist noch auf Stadtgebiet beim Beau-Rivage Schluss. Bis 2028 sollen im ganzen Kanton nochmals zehn Kilometer Uferwege geschaffen werden, insgesamt fehlen 40 Kilometer. Das 1982 eingeführte See- und Flussufergesetz (SFG) ist nicht so einfach umzusetzen, weil auch Eigentumsrechte und der Naturschutz beachtet werden müssen.