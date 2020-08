BMW schlägt Audi – Rückschlag für Nico Müller Der Berner fährt in der DTM erstmals heuer nicht aufs Podest, überholt auf der Zielgeraden aber seinen grossen Rivalen René Rast und wird am Lausitzring Fünfter. Adrian Horn

Verarbeitet die Enttäuschung, das Podest verpasst zu haben: Nico Müller. Archivfoto: Raphael Moser

Es ist ein sogenanntes Foto-Finish. Im letzten Augenblick greift Nico Müller René Rast an, er verfügt über die höhere Pace, nähert sich dem Sieger des Vortages, ist gleichauf – und um ein paar wenige Tausendstel vor diesem im Ziel.

Rang 5 sichert sich der Berner Oberländer am Lausitzring damit bei finaler Gelegenheit. Und vor allen Dingen distanziert er seinen grössten Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg; der Vorsprung des 28-Jährigen aus Blumenstein auf den Titelverteidiger beträgt nun 36 Punkte.

Das ist mehr als bloss ein kleiner Aufsteller an einem Tag, an dem Müller vieles missrät. Von Position 2 aus gestartet, gibt er gleich einen Rang preis. Wie Teamkollege Robin Frijns, der lange führt, und Rast geht er zu spät an die Box. Die Favoriten verkalkulieren sich, Lucas Auer und Timo Glock feiern einen völlig überraschenden Doppelsieg für BMW. Erstmals gewinnt in dieser Saison kein Audi-Pilot, und erstmals fährt Müller nicht aufs Podest. Am Vortag wurde er an selber Stelle Zweiter, Rast gewann.