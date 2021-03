0:4-Klatsche gegen FC Basel – Rückschlag für die YB-Frauen Die Bernerinnen verlieren in der Women’s Super League das Heimspiel gegen Basel 0:4. Der Rückstand auf den zweitplatzierten FC Zürich ist somit weiter angewachsen. Adrian Lüpold

YB-Verteidigerin Chiara Salm (links) versucht Basels Riola Xhemaili den Ball abzuluchsen. Foto: Keystone

Zweiter Rückschlag innerhalb von vier Tagen für die YB-Frauen im Kampf um die Qualifikation für die Champions League. Nach der 1:3-Niederlage am letzten Mittwoch gegen Zürich, zogen die Bernerinnen auch gegen den Tabellenvierten Basel mit 0:4 den Kürzeren. Die Gäste vom Rheinknie präsentierten sich vor allem bei der Verwertung der Torchancen abgebrühter als YB.

In der ersten Halbzeit hatten die Bernerinnen den FCB gut im Griff, agierten bei ihren Angriffsbemühungen aber zu wenig durchschlagskräftig. Zielstrebiger zeigten sich die Baslerinnen, denen zwei Angriffe reichten, um mit einer 2:0-Führung in die Pause zu gehen. Bei beiden Toren wurde die YB-Abwehr mit einem Pass in die Schnittstelle düpiert.

«In den ersten 45 Minuten hatten wir mehr vom Spiel, aber Basel war effizienter. Danach kamen wir nicht gut aus der Pause, waren erst gegen Ende wieder besser im Schwung», sagte Laura Schreurs von YB. Mit zwei Treffern nach Eckbällen erhöhten die Gäste in der zweiten Halbzeit auf 4:0.

Dank des Erfolgs rückte Basel den YB-Frauen auf die Pelle, weist nur noch einen Punkt Rückstand auf (bei einem Spiel mehr). Für YB ist der Traum von Rang 2 und der Qualifikation für die Champions League derweil in weite Ferne gerückt. Das Team von Coach Charles Grütter hat bei einem Spiel weniger nun acht Punkte Rückstand auf Zürich.