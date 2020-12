Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zu einem Super-League-Mittwoch.

Auch diese Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Sion musste am 8. November verschoben werden, weshalb wir am heutigen Mittwoch-Abend in den Genuss der Begegnung kommen.

Mit Basel und Sion treffen zwei bisher unzufriedene Mannschaften aufeinander. Für den grossen FC Basel ist die bisherige Corona-Saison von Aufs und Abs geprägt. Die Konstanz fehlt den Bebbi, man findet sich auf dem vierten Platz, mit beträchtlichem Rückstand auf Leader YB, wieder.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge könnte auch die Situation von Sion rosiger aussehen. Natürlich hat man nicht die gleichen Ansprüche wie der heutige Gegner, der Barragen-Platz stellt aber auch in Sion niemanden zufrieden. Und die Statistik spricht gegen das Team von Fabio Grosso. Gerademal ein Remis konnte in den letzten 11 Spielen gegen Basel verbucht werden.