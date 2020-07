Deltapark im Gwatt – Rudolf Rath kehrt an den Thunersee zurück Der gebürtige Österreicher und frühere Freienhof-Direktor wird Vizedirektor des Deltaparks im Gwatt.

Rudolf Rath (l.) wird neuer Vizedirektor des Deltapark Vitalresort im Gwatt, Direktor ist Mirco Plozza. Der gebürtige Österreicher führte bis 2017 das Hotel Freienhof. Foto: PD

Nach zwei Jahren als Vizedirektor im Deltapark Vitalresort im Gwatt übernimmt Bruno Carizzoni neu als Direktor die Führung von Schloss Hünigen in Konolfingen. Dies teilt die Besitzerfirma Primcom mit. «Für seine Nachfolge wurde eine in der Thuner Hotelszene bestens vernetzte Fachperson, der 51-jährige Rudolf Rath, gefunden», steht weiter in der Mitteilung. Dieser kehre per 1. August, nach einem beruflichen Ausflug in die Zentralschweiz, wieder an den Thunersee zurück.

Für Direktor Mirco Plozza sei es ein Glücksfall, dass Rath verpflichtet werden konnte: Ruedi Rath ist nach wie vor in der Region vernetzt und kennt diese von seiner Thuner Zeit her sehr gut», wird Plozza zitiert.

Rudolf Rath ist diplomierter Hotelmanager HF NDS und seit 1999 in der Region Thun aktiv. Nach einem Engagement im Viersternhotel Freienhof in Thun wechselte er 2005 zum Schiffscatering von SV Schweiz. 2008 kehrte er zurück ins Hotel Freienhof, zuerst als Vizedirektor und anschliessend ab 2011 bis 2017 als Direktor.

Er war Mitbegründer der Aarehotels Thun, einer kleinen Hotelvereinigung der Innenstadtbetriebe Krone und Freienhof. Zuletzt war er in Interlaken als Leiter Hotellerie und Gastronomie der Institution Seeburg und als Gastgeber im Hotel Drei Könige in Einsiedeln tätig. (pd/ngg)

( PD )