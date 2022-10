Frau Uwera, Bauern auf der ganzen Welt kämpfen mit massiven Kostensteigerungen in der Produktion und bei ihren Lebenshaltungskosten. Ist dies Ihre grösste Sorge?

Mich beschäftigen die Auswirkungen des Krieges sehr. Doch am meisten Sorgen macht mir der Klimawandel. Die globale Erwärmung ist im globalen Süden sehr stark spürbar. Denken Sie an die Sturzfluten und Überschwemmungen in Pakistan, die etwa 33 Millionen Menschen die Existenzgrundlage weggespült haben. Das Land steht immer noch unter Wasser. Währenddessen wächst am Horn von Afrika derzeit fast nichts: Die Menschen dort erleben eine noch nie dagewesene Dürre.