10-Millionen-Projekt in Thun – Ruag will zweites Prüfcenter bauen Nach dem EMV-Testcenter will die Ruag auf der Kleinen Allmend auch ein neues Prüfcenter für Panzermotoren bauen. Das 10-Millionen-Projekt liegt auf. Andreas Tschopp

So soll sich das neue Prüfcenter für Panzerantriebe der Ruag auf der Kleinen Allmend dereinst präsentieren. Foto: PD

Am Standort Thun betreibt die Ruag bereits seit rund 30 Jahren ein Center für die Instandhaltung und Revision der Motoren und Getriebe von Panzerfahrzeugen und führt Prüfungen an diesen durch. Die Arbeiten erfolgen bislang verstreut über das ganze Militärgelände in Infrastrukturen, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen.

«Dieser Unterstand wird abgebrochen, um für das Prüfcenter Platz zu machen.» Kirsten Hammerich, Mediensprecherin von Ruag Schweiz

Um diese, wie es heisst, «schweizweit einzigartige Schlüsselkompetenz» langfristig sicherzustellen, will die Ruag nun ein neues Gebäude erstellen, in dem die Prüfstandeinrichtungen zusammengefasst werden. Als Standort dafür ist ein Areal auf der Kleinen Allmend vorgesehen, auf dem heute ein gedeckter, offener Lagerplatz ohne feste Betriebsanlagen besteht.