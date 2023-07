Transaktion von Luft- und Raumfahrtfirma – Ruag verkauft Unternehmen mit 1000 Angestellten Der Abschluss des Verkaufs von Aerostructures an eine deutsche Firma sei noch in diesem Jahr geplant. Allerdings müssen die Behörden dem Deal zustimmen.

Strategieänderung bei Ruag International: Blick in die Fabrikationshalle bei Ruag Aerostructures in Emmen im Kanton Luzern. Foto: Christian Beutler (Keystone/Archiv)

Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Ruag International verkauft seine Aerostructures-Einheit Deutschland und Ungarn an das deutsche Familienunternehmen Mubea. Der Abschluss der Transaktion, die noch unter Vorbehalt der zuständigen Behörden steht, sei in diesem Jahr geplant, teilte Ruag International am Mittwoch mit.

Die neuen Besitzer übernehmen laut Mitteilung alle 1000 Mitarbeitenden der Ruag-Abspaltung sowie sämtliche Geschäftsaktivitäten. Ruag Aerostructures Deutschland & Ungarn werde bei Mubea Teil der Mubea Aviation GmbH, die ihrerseits über 450 Mitarbeitende beschäftigt. Die neuen Besitzer böten «die ideale Plattform, die Fähigkeiten von Aerostructures Deutschland & Ungarn im Flugzeugstrukturbau weiter auszubauen», heisst es.

Finanzielle Angaben zu dem Deal machte Ruag nicht. Die Parteien hätten über die Details eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet.

Mit dem Verkauf habe Ruag International einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung der Strategie der Schweizer Eidgenossenschaft – der Eigentümerin von Ruag International – erreicht, heisst es. Der nächste Schritt sei der Verkauf von Aerostructures Schweiz in Emmen. Zudem soll bis Ende 2025 das Raumfahrtgeschäft Beyond Gravity privatisiert werden.





SDA/fal

