Bauprojekt in Thun – Ruag plant neue Messhalle auf Kleiner Allmend Für 10 Millionen Franken will die Ruag auf der Kleinen Allmend eine neue Messhalle erstellen und mit der Armasuisse betreiben. Das Projekt liegt auf. Andreas Tschopp

So soll sich die neue Ruag-Messhalle auf dem Areal auf der Kleinen Allmend dereinst präsentieren. Visualisierung: PD

Seit 1986 betreibt die bundeseigene Ruag ein EMV-Testcenter in Thun, das 2002 ausgebaut wurde, um zivile und moderne militärische Prüfverfahren durchzuführen. Die Abkürzung EMV steht dabei für «Elektromagnetische Verträglichkeit», wofür vor allem elektromagnetische Strahlungen gemessen werden wie in einem Prüflabor. Das ist vermerkt in den Unterlagen zum Baugesuch, das noch bis 5. Juli auf dem Bauinspektorat der Stadt Thun aufliegt.

Das Areal auf der Kleinen Allmend, wo heute Fahrzeuge und eine marode Zeltkonstruktion stehen. Foto: Andreas Tschopp

Das Bauvorhaben wird darin wie folgt umschrieben: Erstellung eines Neubaus für EMV-Messungen mit zwei Messhallen, Kontrollräumen, Büros sowie Nebenräumen in der Arbeitszone der Zone mit Planungspflicht (ZPP) R Thun Nord. Als genauer Standort wird die Parzelle neben der Liegenschaft Allmendstrasse 164v auf der Kleinen Allmend angegeben. Um das Vorhaben zu realisieren, werde die bestehende Zeltkonstruktion teilweise abgebrochen, heisst es in den Baugesuchsunterlagen.