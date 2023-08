Roundnet-Organisatoren – Sie haben bereits gewonnen Während ein etablierter Sportanlass Sponsoren verlor, haben die Organisatoren der Roundnet-Schweizer-Meisterschaft in Langenthal ihr Geld beisammen. Dafür war viel Kontaktarbeit nötig. Jacqueline Graber

Mitglieder des Vereins Roundnet Langenthal beim Training. Foto: PD

«Es ist eine coole Mischung aus Volleyball und Handball.» So beschreibt Max Meyer die Sportart Roundnet, die von Amerika in die Schweiz gekommen ist. Meyer ist Mitglied des Vereins Roundnet Langenthal und mitverantwortlich, dass am kommenden Wochenende die Schweizer Meisterschaft dieser Trendsportart im Stadion Hard in Langenthal stattfinden wird.