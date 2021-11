Der Erfolgscoach ist gescheitert – Rotweiss Thun und Urs Mühlethaler trennen sich Der frühere National- und Bundesligatrainer arbeitet bloss noch bis Ende Monat für die Oberländer Handballerinnen. Adrian Horn

Nachdenklich: Urs Mühlethaler während eines Spiels seines Noch-Teams. Foto: Markus Grunder

Rotweiss Thun befindet sich nicht länger nur auf Form-, sondern nun auch auf Trainersuche. Urs Mühlethaler und der von Alt-Nationalrätin Ursula Haller präsidierte Club trennen sich sogenannt einvernehmlich, und zwar per Ende Monat: nach dem letzten Spiel der ersten Meisterschaftshälfte.

Der 68-jährige Berner, seit Sommer 2020 im Amt, ist einer der erfolgreichsten Schweizer Handballcoaches überhaupt. Er führte den BSV zurück ins Oberhaus und unter anderem Pfadi Winterthur zum Titel. Er arbeitete in der Bundesliga und fungierte gleich zweimal als Nationaltrainer. Bei Rotweiss, seinem zweiten Engagement bei einem Frauenteam, scheitert er nun. Platz 6 belegt der dreimalige Cupfinalist aus Thun lediglich. In der letzten Saison stellten die Oberländerinnen unvermittelt zwei ihrer besten Spielerinnen frei, was mehr als ein Indiz dafür war, dass einiges im Argen lag.

In einer Stellungnahme bekräftigen die Verantwortlichen, dass eine Klassierung unter den Top 4 ihr Ziel ist. Ob das viele junge Spielerinnen umfassende Kader gut genug dafür ist, muss sich weisen – Zweifel sind angebracht. Mühlethalers Nachfolger wird jedenfalls gleich gefordert sein.

