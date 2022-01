Kurz vor dem Valentinstag – «Rote Rosen werden gehandelt wie Gold» Schnittblumen sind momentan wegen hoher Energiekosten teurer als gewöhnlich. Was bedeutet das für lokale Blumenhändler und Geschäfte? Pia Scheidegger

Viele Schnittblumen kommen aus dem Ausland nach Bern, beispielsweise aus Holland. Foto: Raphael Moser

An keinem anderen Tag sind rote Blumen so beliebt wie am Valentinstag. Deshalb sind sie rund um den 14. Februar auch am teuersten. In diesem Jahr sind die Blumenpreise allerdings auch vor dem Tag der Liebenden höher als sonst. Das gilt aber nicht nur für rote Rosen, sondern für alle möglichen Schnittblumen. Das hat zwei Gründe. Erstens sind die Öl- und Gaspreise im letzten Jahr gestiegen. Zweitens sind wegen der Pandemie die Importzölle in die Höhe geschnellt.