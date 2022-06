Schützenweg in Thun – Rotarier sanierten Wohnungen für Flüchtlinge Mitglieder von drei Service-Clubs haben im Altbau am Schützenweg 23 Wohnungen saniert, damit Kriegsflüchtlinge diese ab 1. Juli beziehen können. Andreas Tschopp

Die Gemeinderäte Konrad Hädener (vorne) und Peter Siegenthaler besichtigten eine von Rotariern hergerichtete Wohnung am Schützenweg 23. Foto: PD

Wie die drei Rotary-Clubs Thun, Thun-Niesen und Gerzensee-Gantrisch mitteilen, wurden rund 520 Arbeitsstunden von 40 Personen geleistet, um drei Wohnungen in der städtischen Liegenschaft am Schützenweg 23 in Thun herzurichten zum Bezug durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Fürs erforderliche Mobiliar habe Asyl Berner-Oberland (ABO) einen Kredit pro Wohnung, die für jeweils vier Personen vorgesehen sind, zur Verfügung gestellt, heisst es. Die Mehrzahl der benötigten Möbelstücke seien damit in Brockenstuben eingekauft worden.

Spezialisten aufgeboten