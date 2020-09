Stadtpräsident Erich Fehr (SP) hat die Wiederwahl in den Gemeinderat geschafft. Foto: zvg Ebenso wiedergewählt wurden Beat Feurer (SVP) und... Foto: zvg 1 / 5

Es hätte ja sein können, dass die Corona-Krise in Biel die Gemeindewahlen stärker prägt als anderswo. Denn die Arbeitslosenquote und der Anteil an Kurzarbeit sind in der Uhrenstadt überdurchschnittlich hoch. Aber die wirtschaftsnahen Parteien spürten in Biel nicht Rücken-, sondern Gegenwind. SVP und FDP verloren Wähleranteile und Sitze, der Angriff der Mitte scheiterte.