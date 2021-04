Bernexpo – Rot-grüne Töff-Hauptstadt Der Messeveranstalter Bernexpo holt die wichtigste Motorradmesse von Zürich nach Bern. Ein ermutigendes Zeichen, sagt CEO Tom Winter. Jürg Steiner

Solches wäre dann an der Motorradmesse in Bern auch zu sehen: Harley-Davidson mit feinem Hauch von Rot-Grün. Foto: Urs Jaudas

Dass ideologische Gewissheiten verschwimmen, wenn einem das formvollendete Italo-Design eines Ducati-Strassentöffs begegnet oder die in den Himmel ragenden Lenkstangen eines Harley-Davidson-Brummers: Wem würde man das verübeln? Und gelegentlich tuckern auch rot-grüne Politiker mit einem Töff durch die Berner Landschaft, obschon sie dem motorisierten Individualverkehr sonst nicht ihre Stimme leihen.

Doch was im Februar/März 2022 – sofern es Corona zulässt – erstmals auf dem Gelände von Bernexpo abgehen wird, ist ein ganz anderes Kaliber: Die grösste Motorradmesse der Schweiz, bisher als Swiss-Moto in Zürich beheimatet, wird künftig in Bern stattfinden. «Das ist sehr erfreulich, ein ermutigendes Zeichen für die Zukunft, auch für unsere Mitarbeitenden, die sich nach wie vor in Kurzarbeit befinden», sagt Tom Winter, seit Anfang März CEO von Bernexpo, auf Anfrage. Bernexpo habe ganz normal an der Ausschreibung für die Ausrichtung der Veranstaltung teilgenommen, so Winter, und «viel in den Pitch investiert». Offensichtlich mit Erfolg – die Motorradmesse wird vertragsgemäss vorerst für drei Jahre in der Bundesstadt den Töfffrühling einläuten.