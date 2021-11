Kanton streicht Subventionen – Rot-Grün will Vorteile der Stadtberner Tagis retten Die Tagis werden mit den Tagesschulen fusioniert, weil der Kanton sie nicht mehr mitfinanziert. Nun soll die Stadt die Qualität der Tagis sichern, fordert Rot-Grün. Bernhard Ott

Tagesbetreuung bedeutet mehr als «bloss» Mittagessen – die Mitarbeitenden der Tagis befürchten, dass die Betreuungsqualität nach der Fusion mit den Tagesschulen leiden könnte. Foto: Beat Mathys

Das Schreiben an die Redaktion klingt dramatisch: «Still und leise wird ein geniales Betreuungsangebot einfach aufgelöst», schreibt eine Fachperson Betreuung, die in einer der 13 städtisch geführten Tagesstätten für Schulkinder (Tagi) arbeitet. In den Tagis gebe es «viel mehr Ressourcen» als in den Tagesschulen. Es könnten auch anspruchsvolle Kinder systematisch begleitet und betreut werden, und dies auch während der Schulferien.

«Kinder ab vier Jahren drohen in den grossen Tagesschul-Settings unterzugehen.» Mitarbeitende einer Tagesstätte für Schulkinder in der Stadt Bern

Mit der Fusion von Tagesschulen und Tagis sinke der Anteil des ausgebildeten Personals stark, weil dort nicht nur Sozialpädagogen und Fachpersonen Betreuung, sondern auch Studierende und Lehrkräfte arbeiteten. «Das ist einfach nur frauen- und familienunfreundlich», schreibt die Frau, die aus Angst um ihre Stelle anonym bleiben möchte. Gerade jüngere Kinder ab vier Jahren drohten in den grossen Tagesschul-Settings mit 100 bis 150 Kindern in Spitzenzeiten unterzugehen. Es gehe nicht darum, die heutigen Tagis zu erhalten, sondern die Erfahrungen der Tagis in die neuen Strukturen einfliessen zu lassen, sagt die Betreuungsfachfrau.