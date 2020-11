Spiezer Gemeindewahlen – Rot-Grün gewinnt zwei Sitze – Frauen an der Macht Die Würfel sind gefallen: Der Spiezer Gemeinderat wird künftig von sechs Frauen und einem Mann regiert. Während Rot-Grün neu drei Sitze hat, verliert die SVP jenen von Ueli Zimmmermann. Jürg Spielmann

Ursula Zybach, SP, bisher, 2148 Stimmen. Foto: PD Jolanda Brunner, SVP, bisher 1581 Stimmen. Foto: PD Marianne Hayoz Wagner, SP, neu, 1042 Stimmen. Foto: PD 1 / 7

Am Sonntag kurz vor 15.00 Uhr gibt der Spiezer Wahlausschuss die mit Spannung erwarteten ersten Resultate der Gemeindewahlen bekannt. Es sind jene des siebenköpfigen Kleinen Gemeinderates – und die haben es in sich. In der Exekutive, die von der vollamtlichen Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP) angeführt wird, kommt es zu Rochaden.

Bestätigt wurden Ursula Zybach (SP) mit dem klaren Bestresultat vor Jolanda Brunner, Anna Fink (EVP), Pia Hutzi (Freies Spiez/GLP), Rudolf Thomann (SVP). Es folgen die beiden neu gewählten Anna Zeilstra (Grüne) und Marianne Hayoz Wagner (SP). Seinen Sessel räumen muss Ueli Zimmermann (SVP), der nicht wiedergewählt wurde. Die Allianz von SP/Grüne mit einer erstmaligen gemeinsamen Liste zahlte sich mit dem Gewinn von zwei zusätzlichen Sitzen vollends aus. Aus dem Gemeinderat scheidet nach vier Jahren die BDP wieder aus.

Von den bisherigen Regierungsmitgliedern hatte einzig Vizegemeindepräsident Heinz Egli (BDP) auf eine Wiederwahl verzichtet – nach lediglich einer Legislatur, aus beruflichen wie privaten Gründen. Um ein Spiezer Gemeinderatsmandat, das jährlich mit 22’000 Franken entschädigt wird, hatten sich auf 6 Listen insgesamt 34 Kandidatinnen und Kandidaten aus den Bäuerten Spiez, Einigen, Faulensee, Spiezwiler und Hondrich beworben.

Noch etwas gedulden müssen sich die 143 Bewerberinnen und Bewerber von acht Parteien, welche um einen Sitz im 36-köpfigen Gemeindeparlament buhlen: Die Wahlresultate des Grossen Gemeinderates (GGR) werden an der sonntäglichen Gesamtorientierung um 17.30 Uhr erwartet.