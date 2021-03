Verkaufsaktion im Oberland – Rosen für einen guten Zweck Kirchgemeinden und Pfarreien beteiligen sich an der Ökumenischen Kampagne.

Die verkauften Rosen werden das Max-Havelaar-Gütesiegel tragen. Foto: PD

Auch im Berner Oberland beteiligen sich verschiedene Kirchgemeinden und Pfarreien am Samstag, 20. März, am Rosenverkauf der Ökumenischen Kampagne von Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein. Coop hat ermöglicht, dass die Fairtrade-Blumen zum Selbstkostenpreis eingekauft werden konnten, und unterstützt so die Arbeit der drei Werke.

Der Erlös der Aktion fliesse vollumfänglich in die Projektarbeit von Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein, teilen die Organisatoren mit: «Damit werden etwa Kleinbauern in Guatemala unterstützt, damit sie weiterhin ihr traditionelles Saatgut entwickeln können und nicht von der Saatgutindustrie abhängig werden.» Das Max-Havelaar-Gütesiegel der Rosen stehe für fairen Handel mit Kleinproduzenten im Süden und für wirkungsvolle Massnahmen gegen Armut.

Zudem, so hält die Medienmitteilung fest: «Die Länder des Südens, die am wenigsten dazu beigetragen haben, leiden am meisten unter der Klimaerwärmung.» So würde etwa auf den Philippinen extreme Trockenheit in immer schnellerem Rhythmus mit Taifunen abwechseln, in Indonesien überflute der steigende Meeresspiegel fruchtbares Land. Die Hilfswerke machen während der Ökumenischen Kampagne 2021 darauf aufmerksam.

pd/aka