Hoher Geburtstag in Unterseen – Rosa Meier feiert den 103. Geburtstag Die Reise der «Bähndler-Tochter» Rosa Meier führt nach erfülltem Leben in ihre Heimat zurück. Im Seniorenpark Weissenau geniesst sie ihren Lebensabend. Peter Wenger

«Ich freue mich auf jeden neuen Tag.» Rosa Meier feiert heute bei guter Gesundheit ihren 103. Geburtstag. Gerne erinnert sie sich an ihr Elternhaus im Baumgarten Unterseen und an die guten alten Zeiten. Foto: Peter Wenger

Ein Zimmer voller Erinnerungen. An den Wänden im Seniorenpark Weissenau hängen Bilder, Fotos aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Rosa Meier ist in jener Zeit in einer bescheidenen, aber glücklichen Familie aufgewachsen. Ein Haus im Baumgarten in Unterseen war ihr Daheim. Ein grosser Garten versorgte die Familie mit frischen Früchten und Gemüse. Ihr Vater Adolf Soltermann war Eisenbahner. Am Westbahnhof betreute er die Barriere.