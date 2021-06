Alte Videos im Netz aufgetaucht – Ronaldo verschmäht Coca-Cola, machte aber Werbung dafür An der Fussball-EM brüskierte Ronaldo Sponsor Coca-Cola. Dabei warb der Fussballstar einst selbst für das Süssgetränk. Jon Mettler

Vor Ronaldo steht nur noch eine Flasche Wasser. Zuvor hatte er zwei Flaschen Coca-Cola entfernt. Foto: AFP Photo

Der erste Medienauftritt von Fussballstar Cristiano Ronaldo an der Fussball-Europameisterschaft wurde für Hauptsponsor Coca-Cola zu einem kleinen Debakel. Der Mannschaftskapitän von Portugal räumte demonstrativ und öffentlichkeitswirksam die Süssgetränke vom Tisch.

Seine Aktion hatte zur Folge, dass das Unternehmen zeitweise vier Milliarden Dollar an Börsenwert einbüsste.

Der 36-Jährige führt eine strenge Diät und lehnt zuckerhaltige Lebensmittel konsequent ab, um seine legendäre Fitness als Spitzensportler zu halten. Das heisst für ihn ganz offensichtlich: keine Softdrinks und kein Fast Food.

Doch nun sind alte Werbeclips mit Ronaldo aufgetaucht, in denen er für Coca-Cola und die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken wirbt. Prompt muss er sich in den sozialen Medien den Vorwurf der Heuchelei und Doppelmoral gefallen lassen.

«Cristiano Ronaldo mag also keine Cola?», schreibt Jake Buckley, ein australischer Influencer, auf Twitter. «Nun, das ist peinlich», fügte er hinzu. «Schätze, der Lohn kommt nicht mehr.» Zusätzlich sind Fotos von Ronaldos Cola-Werbung zu sehen.

Den Clip drehte der damals 21-Jährige in Hinblick auf die Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland für den chinesischen Markt. Der Werbespot zeigt, wie Ronaldo auf Cola-Büchsen überblendet wird, die wiederum in vereinfachtem Chinesisch angeschrieben sind.

Weiter spielt er mit einem Eiswürfel in einem Kühlschrank Fussball. Die Werbung endet mit einem Bild des Coca-Cola-Logos und dem WM-Pokal.

Die Reklame für die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken stammt aus dem Jahr 2013. Sie richtete sich an arabische Konsumentinnen und Konsumenten. Im Kurzfilm dribbelt sich Ronaldo durch gegnerische Spieler, schiesst einen Penalty und verleibt sich anschliessend frittierte Pouletstückchen aus einem grossen Becher ein.

Hat ein Zwischenfall aus Ronaldos Zeit bei Manchester United zum Sinneswandel beitragen? Der Portugiese soll einmal mit einer Cola zum Frühstück erschienen sein. Das passte seinem Mannschaftskollegen Ryan Giggs überhaupt nicht, er soll Ronaldo an eine Wand gedrückt und gesagt haben: «Tu das nie wieder!»

Diese Anekdote verbreitete der ehemalige norwegische Fussballprofi Jan Aage Fjortoft bereits im Jahr 2016 auf Twitter. Der Tweet erhält nun wieder Aufmerksamkeit.

Mit dem Rücken zur Wand steht Portugal während der Euro 2020 jedenfalls nicht. Das erste Spiel gegen Ungarn gewann die Mannschaft mit 3:0; zwei Tore schoss Ronaldo. Am Samstag steht das zweite Spiel gegen Deutschland an.

