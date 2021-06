Euro 2021: Das gibt zu reden – Ronaldo, Rambo und ein Regenbogen Der Rettungsschwimmer, der den Schweizern wehtat, Spieler, die Haltung zeigen, und eine Kulisse, die unter die Haut geht – acht Episoden der ersten EM-Woche. Moritz Marthaler , Florian Raz , Thomas Schifferle , Dominic Wuillemin , Christian Zürcher

Was für eine Kulisse! Cristiano Ronaldo bringt die ungarischen Fans zum Schweigen. Foto: Hugo Delgado (Keystone)

Bilder wie aus einem anderen Leben

Am Samstag letzter Woche in Baku. Ein riesiges Stadion, so schlecht besetzt, dass sich die Stimmung eines Geisterspiels breitmacht. Keine Stimmung bei Wales gegen Schweiz, nur die Erkenntnis: Die Uefa ist selbst schuld, Spiele dieser EM an einen Aussenposten in Asien zu vergeben.

Am Dienstag vor dem Fernseher. Ungarn gegen Portugal in Budapest. Diese Stadt war im Frühjahr aufgrund von lockeren Corona-Auflagen beliebter Spielort für Mannschaften aus England oder Deutschland, um ihre Heimspiele in der Champions League auszutragen. Das Stadion blieb noch leer.