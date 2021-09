30 Kilometer entfernt – Ronaldo hat keinen Platz in den Köpfen Während YB Manchester empfängt, spielt der FC Thun zu Hause gegen Stade Lausanne-Ouchy. Peter Berger

Omer Dzonlagic bereitet sich auf die nächsten Aufgaben mit Thun vor. Foto: Raphael Moser

Der fussballerische Leckerbissen findet im Kanton am Dienstag ohne Zweifel in Bern statt. Im Wankdorf gastieren Cristiano Ronaldo und Paul Pogba mit Manchester United. Entsprechend gross ist die Vorfreude bei YB auf den Auftakt in der Champions League.

Challenge League tönt zwar ähnlich, hat aber mit der Königsklasse nichts zu tun. Wenn deshalb 30 Kilometer entfernt der FC Thun in der Stockhorn-Arena Stade Lausanne-Ouchy empfängt, fehlt der Glamour der Weltstars. Sofyan Chader und Zachary Hadji heissen die aktuellen Protagonisten der Waadtländer. Die beiden Franzosen haben in fünf Runden je dreimal getroffen.