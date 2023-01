Zweites Album von 11Ä – Romy zwischen Rap und Ross Die Rapperin aus Rapperswil meldet sich nach fünf Jahren zurück: Romy Eigenmanns neues Album «Elixir» ist eine Liebeserklärung an das Leben und ihre wichtigsten Mitmenschen. Simone Lippuner

Auf dem Pferdehof in Rapperswil lebt alles, was Romy Eigenmann liebt: Ihre Isländer, ihr Partner, die beiden Töchter. Im Bild: Gandur und Kraftur. Foto: Nicole Philipp

Die dunklen Locken flattern im Wind, die Stiefel voller Dreck, die Zügel der beiden Islandpferde hält Romy Eigenmann fest in der Hand. Extra fürs Foto hat sie Kraftur und Gandur zuvor herausgeputzt und gebürstet. Sie schaut auf ihre Hände und lacht ihr breites Lachen. Die Hände sind von Hornhaut und tiefen Furchen überzogen. «Wenn ich mit den Händen über Wolle fahre, bleibt diese in den Furchen hängen.»

Ein Satz, ein Bild. Und schon ist man im Kosmos von Romy Eigenmann gelandet, dieser zierlichen Frau mit der etwas kratzigen Stimme, die voller Power steckt und ihren Kopf voller Gedanken hat über sich und ihren Platz in dieser Welt. Und die ihre Gefühle als Rapperin 11Ä so gekonnt in Musik verwandeln kann. Diesen Freitag gibt sie ihr zweites Album heraus. «Elixir» ist eine Liebeserklärung an das Leben, an ihre wichtigsten Mitmenschen und sich selbst – «ich bin heute da gelandet, wo ich sein will und hingehöre», sagt die 37-Jährige.

Anschauliche Gefühlswelt

«Diese Hände – das bin ich», sagt Romy Eigenmann. Sie habe es heute nicht mehr nötig, sich zu verstellen. «Früher wollte ich immer cool sein. Rapper wie 2Pac waren meine Vorbilder, der Flow, das Clanfeeling, dieses Gangsterdings haben mich beeindruckt und gaben mir Selbstsicherheit.» Sie würde für den Rap sterben, sagte sie noch vor fünf Jahren, als ihr erstes Album erschien. Heute lebt sie ein kunterbuntes Leben als Mitbetreiberin eines Pferdehofs, als Mutter zweier Teenietöchter und Musikerin. «Ich bin immer noch cool – aber einfach anders.»

Hornhaut und tiefe Furchen zeugen von der harten Arbeit auf dem Pferdehof. «Diese Hände – das bin ich», sagt Romy Eigenmann. Foto: Nicole Philipp

Ein Wandel, der sich auch im Vergleich der beiden Alben äussert. Zu den Beats von Produzenten wie Merlin, dem Sohn von Philippe Cornu, zeigt sich Romy Eigenmann nicht mehr nur als Rapperin: Sie hat ihre Qualitäten als Sängerin entdeckt und ihren ganz eigenen Stil gefunden. So lassen sich die elf Songs nicht in ein bestimmtes Genre drücken – mal sind sie treibend und heiter, mal ruhiger und nachdenklicher, immer aber gibt es in den Texten sprachliche Highlights und Einblicke in eine Gefühlswelt, mit welcher sich viele von uns identifizieren können.





«S’ isch so magisch s’ isch so leider geil wie nid vo dere Ärde, wine Rave ohni Chleider im Konfettiräge, s’isch wie flüge, würkt wie Glimmer usem Nimmerland, es isch wie Ertrinke imne Hotpot us Zoubertrank. Zum Glück geit immer irgendwo e Türe uf und du schteisch da, bisch wider da.» (Auszug aus «Fly»)

Der Zirkus im Kopf

In den fünf Jahren, die zwischen den beiden Produktionen vergangen sind, lief nicht immer alles rosig. Romy Eigenmann erhielt die Diagnose ADHS – gleichzeitig ein Schlag und eine Befreiung. «Ich vermutete es schon lange, da war immer dieser Zirkus in meinem Kopf.» Da turnen die Affen, drüben jonglieren die Clowns, dann betritt ein Elefant die Manege – aber herrje, was ist denn mit dem Zirkusdirektor los, ist er traurig? So beschreibt die Seeländerin, was da in ihr vorgeht, den fehlenden Filter, alles habe sie von ihren Mitmenschen gespürt und mitgetragen. «Durch die Medikamente bin ich ruhiger und fokussierter geworden.»

Zu den «Struggles», wie sie es nennt, und Erschöpfungszuständen kamen in den letzten Jahren auch noch chronische Schmerzen im ganzen Körper hinzu. Bis jetzt konnte ihr kein Arzt helfen, es sei irgendein «Rheumadings», sagt Romy Eigenmann. Den Alltag auf dem Hof bewältigt sie trotzdem. «Mein Tag beginnt um sechs Uhr in der Früh mit einem Kaffee und einer Zigarette, und er endet um acht Uhr abends mit den letzten Stallarbeiten.» Und irgendwo dazwischen gilt es auch noch die Töchter grosszuziehen.

Zu den Lichtern und zum Knall

Der Hof auf dem Zimlisberg ist ihre Heimat. Auf dem Anwesen hoch über Rapperswil findet Romy Eigenmann Halt und Sicherheit. «Hier bin ich einfach Romy mit den dreckigen Stiefeln.» Hier lebt alles, was ihr wichtig ist: die Pferde, ihr Partner, ihre Kinder. Das Dorf, aus dem sie als junge Frau «geflüchtet» ist, als sie in die Stadt «zu den Lichtern und zum Knall» wollte, ist heute zum Hort der Liebe geworden. Der Song «Retour» erzählt von diesem Gefühl – sie hat ihn für SRF als Titelsong für die Dokserie «Ferien wie früher» geschrieben.

Zwischen Heuballen und Sätteln hat es aber immer auch Platz für das Ventil Musik, wo Romy Eigenmann immer wieder auch zur Elfe, «11Ä», werden kann: Während der Stallarbeiten flitzen Wortfetzen durch ihren Kopf, der Rap ist immer auf dem Radar. Eine Leidenschaft, mit der sie auch die jüngere Tochter anstecken konnte. In ihrem Zimmer schreibt diese fiebrig an neuen Reimen, «mit Gänsehaut auf den Armen, ein wunderschöner Anblick».

Uncoole Sticker

Andererseits merke sie an ihren Töchtern auch, dass ihre Musik langsam alt werde, sagt Romy Eigenmann und lacht. Für die heutigen Teenies sei sie wohl nur noch «mittelcool». Sie merkte das jüngst, als sie für die Veröffentlichung des neuen Albums Sticker drucken liess. Sie wollte jeder Tochter einen Stapel in die Hand drücken, damit diese die Kleber in der Schule verteilen. «Sie drucksten herum und liessen es dann bleiben.» Das sei wenigstens ehrlich, schiebt die Mutter nach, «sie hätten die Kleber auch mitnehmen und dann in den nächsten Abfallkübel werfen können».

Ehrlich und authentisch. «Etwas anderes kommt für mich nicht mehr infrage.» Ein Statement, für welches ihr neues Album den akustischen Beweis liefert. Und was bedeutet dessen Titel, «Elixir»? «Damit ist natürlich die Liebe gemeint.»







Mehr über die Rapperin 11Ä Abo Die Rapperin aus Rapperswil

Gesprächsstoff – der Berner Podcast Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.