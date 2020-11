Seltsamer Tierfilm – Romanze mit einem Weichtier Wenn der Krake zum Lehrmeister des Zweibeiners wird: Zum dubiosen Erfolg einer sogenannten Naturdokumentation. Bernd Graff

Craig Foster ist Tierfilmer und Taucher. Er hat sich mit einem Kraken-Weibchen angefreundet. Foto: PD

Ein Naturfilm macht gerade Furore, weil er neben der äusseren Natur vor allem die innere Natur des Filmemachers zum Gegenstand hat. «My Octopus Teacher» («Mein Lehrer, der Krake») heisst der Film, der auf Netflix läuft. Die Rollenverteilung ist eindeutig: Die Molluske lehrt, der Mensch lernt. «My Octopus Teacher» räumte in diesem Jahr so ziemlich alles an Preisen und Awards ab, was die Tierdokumentations-Branche an Auszeichnungen zu vergeben hat.

«My Octopus Teacher» behandelt ein Kraken-Weibchen, das um 2010 herum für etwa ein Jahr lang besucht und gefilmt wurde. Man ahnt zu Beginn, das könnte eine komplizierte Beziehungskiste werden. Und natürlich geht es in dem Film am Ende nicht um Oktopusse, es geht um den Taucher. Craig Foster heisst der Mann. Er ist Naturfilmer am südafrikanischen Kap, und er ist ein Mann, der in einer Lebenskrise steckte, als er beschloss, sich nicht mehr auf die Therapie-Couch zu legen. Stattdessen tritt Foster aus seiner Villa und geht ins Meer, um den persönlichen Tiefpunkt wegzuschnorcheln.

Mensch-Tier-Drama

Foster entdeckt einen Oktopus, der bald sein Oktopus wird. Man findet sich, trifft sich, und irgendwann erinnert sich Forster auch wieder daran, dass er Naturfilmer ist. Also filmt er die täglichen Tauchgänge, die nichts anderes mehr sein wollen als Dates mit dem Mollusken. Der Mann ist schliesslich hin und weg von dem Tier, er kann an nichts anderes mehr denken.

Als die Oktopusfrau stirbt, flüstert der nun wieder einsame Foster mit brechender Stimme in die Kamera: «Natürlich vermisse ich sie.» Er erinnert sich an ihren letzten Körperkontakt. Man möchte weinen. Aus diesem Grund lohnt es sich, mal tief Luft zu holen, denn ist dies ein Trickfilm von Disney oder eine Dokumentation?

Spätestens jetzt müssen ein paar Fragen zur inszenierten Intimität in diesem Mensch-Tier-Drama gestattet sein: Ist es nicht seltsam, dass sich alle beziehungsrelevanten Episoden dieses tête-à-tentacule – gemeint sind Szenen des Glücks wie des Dramas: ein schwebender Pas de deux unter Wasser, ein Hai-Rodeo des Kraken, die gemeinsame Jagd von Tier und Taucher –, dass diese Paarmomente sich immer dann ereignen, wenn Foster und sein Team gerade mitschnorcheln und mitfilmen können? Sicher, jeder Tierfilmer wartet und schneidet dann sein Material zu einer Geschichte, welcher Zuschauer schaut mehrere Stunden auf, zum Beispiel, einen dösenden Löwen? Das Irritierende hier nun aber sind die für eine Dokumentation peinlichen Beichten zu den Bildern: Foster will herausgefunden haben, dass es zwischen ihm und der Molluske «intim» zugehe, dass er «ihr» Vertrauen gewonnen habe, dass er in «ihre geheime Welt eindringen» durfte.

Der Anthropomorphismus, die Vermenschlichung des Tiers, ist hier offenbar. Es geht nicht um den Achtarmer, sondern um den armen Taucher. Und damit um alle, die sich von einer idealisierten Natur so arg enttäuschend entfremdet fühlen. Dies allerdings ist eine Bankrotterklärung für Tierdokumentationen.