Gemeinde Saanen – Roman Gimmel wird neuer Verwaltungsdirektor Der Gemeinderat von Saanen hat den 47-jährigen Thuner Gemeinderat Roman Gimmel als Verwaltungsdirektor gewählt. Er wird Nachfolger von Thomas Bollmann.

Der Thuner Gemeinderat Roman Gimmel wird neuer Verwaltungsdirektor der Gemeinde Saanen. Foto: PD/Thomas Zaugg

Roman Gimmel, der die Nachfolge des aus privaten Gründen vorzeitig abtretenden Thomas Bollmann antritt, ist nicht nur in Thun, wo er seit 2011 ein 70-Prozent-Pensum als Gemeinderat innehat, bestens bekannt. Der 47-jährige Bildungs-, Sport- und Kulturvorsteher hat sich im Oberland auch als Präsident des Vereins Thun-Thunersee Tourismus einen Namen gemacht.

Gimmel ist ausgebildeter Sekundar- und Berufsfachschullehrer und absolviert derzeit das Teilzeitstudium zur Erlangung des Executive Master of Public Administration der Universität Bern.

Der Gemeinderat von Saanen ist überzeugt, mit der Anstellung von Roman Gimmel die ideale Person für die zukünftige Leitung der Gemeindeverwaltung ausgewählt zu haben, wie er mitteilt. Für die Anstellung des neuen Verwaltungsdirektors liess sich die Gemeinde von einem Personalvermittlungsbüro begleiten. Roman Gimmel setzte sich dabei in einem fundierten Selektionsprozess durch.

Anspruchsvolle Übergangsphase

Durch die Anstellung von Roman Gimmel per 1. Januar 2022 und den Weggang von Thomas Bollmann per Ende August 2021 entsteht eine Übergangsphase von vier Monaten, in der die Position des Verwaltungsdirektors vakant ist. Die Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung ist derzeit unter Einbezug von Gemeindepräsident Toni von Grünigen daran, diese Zeit vorzubereiten, um den Fortgang der Geschäfte der Verwaltungsdirektion bestmöglich zu gewährleisten.

pd/sp

