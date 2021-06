Wechsel im Thuner Gemeinderat – Roman Gimmel tritt per Ende Jahr zurück Die Thuner Gemeinderäte Peter Siegenthaler, Konrad Hädener und Roman Gimmel werden für die nächste Legislatur (2023-2026) nicht mehr kandidieren. Gemeinderat Roman Gimmel tritt bereits auf Ende 2021 zurück. UPDATE FOLGT

Der Thuner Gemeinderat Roman Gimmel tritt vorzeitig auf Ende 2021 zurück. Foto: PD/Thomas Zaugg

Gemeinderat Roman Gimmel (SVP) hat sich entschieden, per Ende Jahr zurückzutreten. Er verlässt den Thuner Gemeinderat damit ein Jahr vor Ende der laufenden Legislatur, um anfangs 2022 eine neue Stelle als Verwaltungsdirektor der Einwohnergemeinde Saanen anzutreten. Der Thuner Gemeinderat hat überrascht Kenntnis von Roman Gimmels Entscheid genommen und bedauert den vorzeitigen Rücktritt.

Um Klarheit zu schaffen, geben die anderen vier Regierungsmitglieder ebenfalls frühzeitig ihre Absichten für die Erneuerungswahlen bekannt. Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) und Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne) werden sich für die nächste Amtsperiode 2023-2026 erneut zur Verfügung stellen. Die Gemeinderäte Peter Siegenthaler (SP) und Konrad Hädener (Die Mitte) treten hingegen bei den Wahlen 2022 nicht mehr an.

Roman Gimmel (SVP) seit 2011 im Amt

«Es gibt sicherlich einfachere Entscheide. Ein Gemeinderatsamt in Thun ist äusserst interessant und bereichernd. Handkehrum war immer klar, dass in der beruflichen Laufbahn nach der Politik dereinst eine Anschlusslösung folgen würde. Dieser Schritt geschieht nun ein Jahr früher als geplant, denn diese Gelegenheit in meiner zweiten Heimat Saanen musste ich einfach packen», sagt Roman Gimmel.

Der 47-jährige ausgebildete Lehrer ist seit 2011 Mitglied des Thuner Gemeinderats. Er rückte damals für den gewählten Carlo Kilchherr (SVP) nach, der aus beruflichen Gründen auf das Amt verzichtete. 2011 bis 2014 hatte Gemeinderat Gimmel die Direktion Bau und Liegenschaften inne. Seit 2015 ist er Vorsteher der Direktion Bildung Sport Kultur.

Peter Siegenthaler seit 2007 im Amt

Der 59-jährige Peter Siegenthaler wurde 2007 in den Gemeinderat gewählt und war zuerst vier Jahre Vorsteher der Direktion Sicherheit, und seit 2011 steht er der Direktion Sicherheit und Soziales vor. Seit 2011 ist er Vize-Stadtpräsident. Siegenthaler ist zudem seit 2010 Mitglied des Grossen Rates des Kantons Bern und dort Präsident der Geschäftsprüfungskommission. «Das Amt als Gemeinderat macht mir auch nach bald 16 Jahren noch immer Freude. Aber nach so langer Zeit in der Thuner Politik ist ein Wechsel angezeigt. Ich möchte mich ab 2023 auf mein Grossratsmandat konzentrieren. Abgesehen davon liegen im Moment noch keine konkreten weiteren beruflichen Absichten vor», erklärt Gemeinderat Peter Siegenthaler.

Konrad Hädener seit 2015 im Amt

Der 61-jährige Unternehmer und Chemiker Konrad Hädener wurde 2015 in den Gemeinderat gewählt. Er übernahm die Direktion Bau und Liegenschaften, die er auch heute noch innehat. Konrad Hädener begründet seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für die Amtsperiode 2023-2026 so: «Genau in der Mitte der nächsten Legislatur werde ich das gesetzliche Pensionierungsalter erreichen. Das schlösse zwar eine weitere volle Amtsperiode nicht aus. Hingegen würde die Möglichkeit eines ordentlichen Altersrücktritts und damit verbunden die Notwendigkeit einer erneuten Nachwahl in den Gemeinderat zum Wahlkampfthema. Diese Unsicherheit möchte ich der Wählerschaft, den politischen Parteien, meinen Mitarbeitenden und letztlich mir selber ersparen durch einen frühzeitigen klaren Verzichtsentscheid.»

Lanz und de Meuron kandidieren erneut

Stadtpräsident Raphael Lanz und Gemeinderätin Andrea de Meuron stellen sich im kommenden Jahr für eine weitere Legislatur zur Wahl. «Ich bin voll motiviert für eine weitere Amtszeit. Als Stadtpräsident und nach der ersten Legislatur als Vorsteher der Stadtentwicklung möchte ich meine Arbeit weiterführen und Projekte in den kommenden Jahren gut abschliessen. Zudem ist es mir wichtig, im Gemeinderat eine gewisse Kontinuität sicherzustellen», sagt der Stadtpräsident.

Gemeinderätin Andrea de Meuron begründet ihre Kandidatur wie folgt: «Es freut mich, dass die Smart City Thun mit ersten umgesetzten Massnahmen spür- und erlebbar wird. Ich bin sehr motiviert, meine Arbeit zu Gunsten einer klimagerechten und attraktiven Stadt weiterzuführen – gemeinsam mit der Bevölkerung und der Wirtschaft, damit wir unsere ambitionierten Pläne erfolgreich umsetzen können.»

Gemeinderat prüft Ausgangslage

Aufgrund des vorzeitigen Rücktritts von Gemeinderat Roman Gimmel wird es voraussichtlich Ende 2021 zu einer Ersatzwahl kommen. Der Gemeinderat wird die aktuelle Ausgangslage prüfen, die notwendigen Beschlüsse fassen und zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen informieren,

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.