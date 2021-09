Transfers für nächste Saison – Romain Loeffel kommt, Colin Gerber bleibt beim SCB Der SC Bern arbeitet bereits an seinem Kader für die Saison 2022/23: Romain Loeffel wurde für vier Jahre verpflichtet, der Vertrag mit Colin Gerber um ein Jahr verlängert.

Romain Loeffel (links) ist auch Nationalspieler, Colin Gerber (rechts) spielt bereits heute beim SC Bern. Fotos: Keystone

Der 30-jährige Westschweizer Verteidiger Romain Loeffel wird im nächsten Sommer vom HC Lugano zum SCB stossen. Er ist Nationalspieler. «Loeffel spielt sehr konstant und zuverlässig und ist ein Führungsspieler in der Abwehr», lässt sich Sportchef Andrew Ebbett in einer Medienmitteilung zitieren.

Loeffel begann seine Karriere 2008/09 in Fribourg und spielt seit der Saison 2018/19 für den HC Lugano. Er hat in bisher 631 NL-Spielen 294 Scorerpunkte (84 Tore / 210 Assists) erzielt. Für die Nationalmannschaft hat Romain Loeffel 98 Spiele (16 Tore / 26 Assists) absolviert. Dabei hat der Offensivverteidiger an vier Weltmeisterschaften und 2018 an den Olympischen Spielen teilgenommen.

Colin Gerber hatte bereits als Junior in der Saison 2017/18 seine ersten Einsätze in der ersten Mannschaft des SCB. Mit 23 Jahren steht der gross gewachsene Verteidiger nun bereits in seiner fünften Saison beim SCB und hat inzwischen 121 Spiele (2 Tore / 7 Assists) absolviert.

Der SCB hat den Vertrag mit Colin Gerber vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2022/23 verlängert.

chh/pd

