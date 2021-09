Kreuzung auf der Allmendstrasse – Rollt der Verkehr bald flüssiger aus Thun? Immer wieder kommt es auf der Allmendstrasse stadtauswärts zu Rückstaus vor der Kreuzung hin zur Alpenbrücke. Jetzt will der Kanton Abhilfe schaffen. Marco Zysset

Eine lange Kolonne von geradeaus Fahrenden oder rechts Abbiegenden auf der rechten Spur – und kaum links Abbiegende stadtauswärts: Dieses Bild auf der Allmendstrasse soll bald der Vergangenheit angehören. Foto: Patric Spahni

Seit die Baustellen-Ampeln auf der Kreuzung zwischen Alpenbrücke, Allmendstrasse und General-Wille-Strasse abgebaut sind, hat sich der Verkehrsfluss auf dem Knoten so weit normalisiert. Wobei normalisiert auch heisst: Auf der Spur, die stadtauswärts entweder geradeaus oder rechts Richtung Alpenbrücke führt, stauen sich die Fahrzeuge wieder bis weit in Richtung Ruag-Areal zurück. Und versperren damit auch all jenen den Weg, die ebenfalls stadtauswärts unterwegs sind, aber links in Richtung General-Wille-Strasse abbiegen möchten.

Problem ist bekannt