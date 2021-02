Spiezer mit grossem Ziel – Rollstuhl-Revolution für alle Welt Der Spiezer Stefan Wäfler will die rollende Lebenshilfe optimieren und mit global geteilten Plänen allen zugänglich machen. Er ist unser Kopf der Woche. Jürg Spielmann

Triebfeder hinter der Rollchair-Idee: Stefan Wäfler (35) aus Spiez mit einem Modell für den neuartigen Rollstuhl. Foto: Jürg Spielmann

Der Spiezer mit Frutiger Wurzeln verfolgt das ehrgeizige Ziel, den Rollstuhl besser und erschwinglicher zu machen. Vor Jahren stiess er die Vision an, nun hat er sie publik gemacht. Er bezeichnet den Rollchair, der von «liegend» bis «stehend» gefahren werden kann, als revolutionär.

Stufenlose Positionen oder auch Einzelradaufhängung für Schrägfahrten in horizontaler Sitzposition: An Hochschulen werden die Pläne des Oberländers auf Herz und Nieren geprüft, ortet man doch in der neuartigen Technik Potenzial, um den Alltag körperlich beeinträchtigter Menschen besser zu gestalten.