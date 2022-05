Rollschuhdisco in Thun – Rollschuhe in der Hauptrolle Backstreet Boys, Retro-Schleckzeug, Schlaghosen und natürlich Rollschuhe: All dies und noch mehr bot die Rollschuhdisco vom Samstagabend in der Thuner Stadthalle. Murielle Buchs

Gekommen, um alte Zeiten aufleben zu lassen. Die Discofans tanzten und groovten am Samstagabend auf ihren Rollschuhen bis in die Nacht hinein. Foto: Murielle Buchs

Schrille Outfits, bunte Schminke, groovige 90er-Beats, Live-Band und ein lauer Sommerabend: Am Samstag stieg in der Stadthalle Thun eine besondere Party. Die Feiernden tanzten nicht etwa in die Nacht hinein. Sie rollten. Nachdem das Selve-Areal in den 90er-Jahren als Party- und Rollschuh-Mekka galt, fand dort am Samstag seit 30 Jahren erstmals wieder eine Rollschuhdisco statt.