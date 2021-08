Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Trauer um Rock-Legende – Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts gestorben Der Schlagzeuger der legendären Band ist 80-jährig verstorben. UPDATE FOLGT

Foto: Michel Euler (Keystone)

Traurige Nachrichten für alle Fans der Rolling Stones: Drummer Charlie Watts ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies teilt sein Agent mit.

Der Schlagzeuger der legendären britischen Rockband starb am Dienstag in London, wie sein Agent Bernard Doherty mitteilte. Watts hatte mit den Rolling Stones zusammen mit Sänger Mick Jagger und den Gitarristen Keith Richards und Ron Wood in den vergangenen Jahrzehnten Rockgeschichte geschrieben.

«Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt», heisst es in einer Erklärung, die BBC zitiert. «Er ist heute im Kreise seiner Familie friedlich in einem Londoner Spital gestorben.» Watts sei «ein geschätzter Ehemann, Vater und Grossvater» gewesen und «einer der grössten Schlagzeuger seiner Generation».

Watts hatte erst vor Kurzem die US-Tournee der Rolling Stones verpasst, weil er sich einer OP unterziehen musste. Der Eingriff war erfolgreich, Watts müsse sich nun aber mehrere Wochen erholen, hatte die Band Anfang August bekannt gegeben.

AFP/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.