Polizei sucht Zeugen – Rollerfahrerin verletzt – war ein Auto beteiligt? Am Sonntagnachmittag ist in Köniz eine Rollerfahrerin gestürzt. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallhergang ist unklar.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr war eine Rollerfahrerin auf der Schwarzenburgstrasse von Köniz herkommend in Richtung Liebefeld unterwegs. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hatte sie den Kreisverkehr Schwarzenburgstrasse/Könizstrasse befahren, als ein silbergraues Auto von einer Tankstellenausfahrt herkommend in den Kreisel fuhr. In der Folge stürzte die Rollerfahrerin aus noch zu klärenden Gründen. Das andere Fahrzeug fuhr indessen weiter.

Die 26-Jährige wurde beim Sturz leicht verletzt. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des unbekannten silbergrauen Fahrzeugs wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

