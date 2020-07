Unfall in Köniz – Rollerfahrerin bei Zusammenstoss mit Auto verletzt In Köniz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Eine Rollerlenkerin wurde von einem Auto umgefahren. Sie musste verletzt ins Spital gebracht werden.

In Köniz sind am Dienstagnachmittag eine Roller und ein Auto zusammengestossen. Die Fahrerin des Rollers wurde verletzt ins Spital gefahren, der Lenker des Autos blieb unversehrt.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen war die Frau mit dem Roller auf der Sägestrasse vom Schwimmbad Köniz her in Richtung Bern unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Abend schrieb. Bei der Bushaltestelle Sägestrasse kollidierte sie mit dem Auto eines Mannes, der gerade von einem Parkplatz in die Sägestrasse einbog.

Nach dem Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Sperrungen. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

( SDA /flo )