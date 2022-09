Ins Heck eines Autos gefahren – Rollerfahrer in Nidau schwer verletzt Am Donnerstag verletzte sich ein Elektroroller-Fahrer bei einem Unfall in Nidau schwer. Er wurde ins Spital gebracht.

Am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr ist es auf der Hauptstrasse in Nidau zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mittelt, hielt ein in Richtung Port fahrendes Auto auf Höhe der Hausnummer 36 an, um ein Fahrzeug passieren zu lassen. Ein Elektroroller mit Anhänger fuhr ins Heck des stillstehenden Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Roller und der Fahrer stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt und zunächst von Drittpersonen erstbetreut. Anschliessend versorgte ihn ein Ambulanzteam notfallmedizinisch und brachte ihn ins Spital.

Der Verkehr wurde während rund 30 Minuten wechselseitig geregelt, was zu Rückstau führte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

PD/ske

