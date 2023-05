Selbstunfall in Leubringen – Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt Am frühen Samstagabend ist in Leubringen ein Rollerfahrer verunfallt. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.



Am Samstagabend ist in Leubringen ein Rollerfahrer verunfallt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Der Mann war Magglingen in Richtung Leubringen unterwegs, als er kurz vor der Einfahrt ins Dorf und der Kreuzung, die nach Orvin führt, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.

Passanten betreuten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte. Er wurde schliesslich schwer verletzt mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr auf dem betreffenden Strassenabschnitt wechselseitig geführt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

PD/ske

