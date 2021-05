Aarestrasse in Thun – Rollerfahrer bei Kollision verletzt Am Mittwochmorgen kam es in Thun zu einer Kollision zwischen einem Roller und einem Auto. Der Rollerfahrer wurde dabei verletzt.

Ein Rollerfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Foto: PD

Am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich ein Unfall zwischen einem Auto und einem Roller auf der Aarestrasse in Thun ereignet habe.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Autolenkerin, vom Maulbeerkreisel herkommend, in Richtung Guisanplatz-Kreisel unterwegs und beabsichtigte, links in den Malerweg einzubiegen. Dabei kam es zwischen dem Auto und einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Roller zur einer Kollision, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Strasse gesperrt – längere Rückstaus

Der 45-jährige Rollerlenker wurde beim Unfall verletzt. «Nach der Erstversorgung vor Ort durch eine Ersthelferin sowie das umgehend ausgerückte Ambulanzteam wurde der Mann mit einer Ambulanz ins Spital gebracht», schreibt die Kantonspolizei weiter.

Der Verkehr auf der Aarestrasse wurde für mehrere Stunden wechselseitig geführt. Der entsprechende Strassenabschnitt musste zudem während der Arbeiten des Unfalltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Bern zwischenzeitlich ganz gesperrt werden. Es kam zu entsprechendem Rückstau. Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs seien aufgenommen worden, so die Polizei.

